SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Dr. Fantástico", a clássica comédia dirigida por Stanley Kubrick, será adaptada ao teatro. É a primeira vez que um filme do diretor ganhará uma nova versão com o consentimento da família Kubrick.

Armando Iannucci, conhecido por criar e escrever a série de comédia "Veep", da HBO, é o responsável pelo texto da peça.

O longa-metragem de 1964 satiriza a Guerra Fria trazendo o comediante Peter Sellers em três papéis --o de um militar desmiolado dos Estados Unidos que ameaça atirar uma bomba atômica sobre a União Soviética, um oficial da Força Aérea britânica e o especialista em guerra nuclear Dr. Fantástico, que também vem a ser ex-nazista.

Rodada toda em preto-e-branco, a produção foi indicada ao Oscar nas categorias de melhor filme, direção, roteiro adaptado e ator.

A adaptação teatral deve estrear no West End, o badalado circuito de teatro de Londres, em 2024. A viúva de Kubrick --morto em 1999 aos 70 anos--, Christiane, afirmou à imprensa que estamos a nova versão de "Dr. Fantástico" chegará aos palcos na "hora certa" e que a história deveria ser levada a novos públicos.

"Sempre fomos relutantes a respeito de deixar qualquer um adaptar qualquer trabalho de Stanley", disse. "Era tão importante para ele que não foi alterado de como ele os concluiu. Mas nós não pudemos resistir a autorizar esse projeto. Tenho certeza de que Stanley também teria."

Iannucci, por sua vez especializado em sátiras políticas --como "Conversa Truncada", de 2009, pelo qual ele foi indicado ao Oscar de roteiro adaptado--, terá acesso a trechos do filme não utilizados no corte final e a outros itens do arquivo de Kubrick.

O roteirista britânico disse que a adaptação é pertinente para os dias atuais por causa tanto da guerra na Ucrânica quanto do aquecimento global.

"É uma reafirmação bastante relevante da mensagem de que é uma loucura diante de nós não fazermos nada a respeito disso. E não estamos fazendo nada a respeito disso", afirmou.