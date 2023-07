SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual número 1 do ranking no tênis e campeão de Wimbledon no último domingo (16), Carlos Alcaraz opta por ser mais discreto quanto à sua vida pessoal.

Carlos Alcaraz evita os holofotes fora das quadras de tênis e nunca chegou a assumir um namoro de maneira pública nas redes sociais após se tornar profissional.

Apesar disso, a imprensa espanhola já ouviu fontes ligadas ao atleta que admitiram que ele estava em um namoro com a também tenista e estudante de direito María González Giménez.

Entretanto, em entrevista à "Vogue" em fevereiro, Alcaraz afirmou que está solteiro.

"Não é fácil arranjar namorada. Estamos sempre viajando de um lado para o outro, nunca ficamos no mesmo lugar. É difícil encontrar alguém com quem compartilhar a nossa vida quando estamos sempre em partes diferentes do mundo. Estou solteiro há 18 meses", disse o tenista.

A discrição de Alcaraz, no entanto, não evita que novos affairs sejam especulados pela imprensa internacional. Recentemente, a cantora Ana Mena e o tenista foram vistos juntos em alguns encontros com amigos.

Contudo, o affair mais recente de Alcaraz é a também cantora Aitana. Após o título de Alcaraz em Wimbledon, ela publicou uma foto parabenizando o tenista. Os dois já trocaram alguns comentários nas redes sociais.

No seu perfil pessoal, Alcaraz se dedica apenas a postar fotos e vídeos de jogos, treinos e ações de patrocinadores.