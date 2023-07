RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma bandeira do Acre sobre o caixão e um boné sobre a cabeça. É assim que o corpo de João Donato, morto aos 88 anos, é velado desde as 11h desta terça-feira no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A previsão é que o velório siga até as 15h. O corpo será cremado no Memorial do Carmo, em cerimônia restrita à família.

O tecladista Donatinho, filho do compositor, foi um dos primeiros a chegar. Além de fãs, estão presentes amigos como Robertinho Silva, Thalma de Freitas, Mario Adnet, Mariana de Moraes, Gustavo Ruiz e Tulipa Ruiz.

"Vim me despedir de meu grande amigo e parceiro", disse Tulipa. "Viemos de São Paulo de madrugada, para nos despedirmos do cara mais legal e generoso da música brasileira".

Paula Lavigne e Caetano Veloso enviaram coroas de flores, assim como Zeca Pagodinho e o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Às 12h, um quarteto de cordas com músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal fez uma homenagem ao artista, tocando peças do repertório clássico e composições do artista, como "Lugar Comum".