SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem cuja identidade não foi revelada foi espancado por pelo menos outras quatro pessoas durante uma apresentação da banda Sepultura em Fortaleza (CE) no dia 8 de julho. Agora, a Polícia Civil do Ceará apura as circunstâncias da lesão corporal e as informações recebidas de que o agredido teria cometido o crime de racismo e apologia do nazismo.

Testemunhas relataram às autoridades policiais que o homem teria feito gestos nazistas e proferido insultos racistas em direção ao vocalista, o americano Derrick Green, que é negro. Esses incidentes teriam sido o motivo para o início da confusão.

O indivíduo é agredido com socos e chutes antes de cair no chão. Em seguida, ele recebe joelhadas e mais socos de outro homem que está em cima dele. Após cerca de 40 segundos, a confusão começa a diminuir.

Em comunicado enviado à Folha de S.Paulo, a Polícia Civil orienta as vítimas desse caso a registrarem um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. O incidente ocorreu durante a apresentação da banda brasileira no Metal Weekend, um evento que contou com diversas bandas de heavy metal.

Até o momento, o Sepultura ainda não se pronunciou nas redes sociais. Procurada, a banda também não respondeu aos pedidos da reportagem.