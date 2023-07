SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador digital e empresário Felipe Neto atacou, em uma série de postagens no Twitter, os famosos que ficaram "caladinhos" a respeito das acusações contra Felipe Prior, arquiteto e ex-participante do Big Brother Brasil recentemente condenado a seis anos de prisão por estupro.

Neto demonstrou repúdio a famosos que ainda não retiraram publicamente o apoio a ex-BBB. O influenciador afirmou ter "nojo" de quem "fica do lado" de quem pratica o crime em questão.

"Desconfie de qualquer pessoa que, ao ouvir uma história sobre um estupro, imediatamente comece a dizer 'ah, mas...'", disse. "Agora, definitivamente corte da sua vida para sempre qualquer pessoa que, mesmo depois do estupro provado, ficado do lado do estuprador."

O influenciador afirmou também que o caso é mais um exemplo de como seria difícil para ele se integrar ao mundo dos famosos

"Ninguém é obrigado a se posicionar, mas aqueles que manifestaram qualquer nível de apoio, sim", disse. "Tem muito famoso por aí que apoiou estuprador publicamente e agora desapareceu. Sumiu. Silêncio total. É muito difícil lidar com esse meio, to [sic] falando pra vocês."

Prior é acusado de cometer o crime em 2014, após uma festa universitária na Universidade de São Paulo, a USP. A mulher que atribui o crime ao ex-BBB afirmou, em entrevista ao Fantástico, ter decidido denunciá-lo após ouvir relatos de outras mulheres que o acusaram do mesmo crime. A sentença foi proferida na última segunda-feira (17).

A equipe de advogados de Prior afirmou, em nota publicada no Instagram dele, que vai recorrer da decisão judicial. No texto, os advogados dizem "acreditar nele integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência".

O ex-BBB segue sendo investigado em outros dois casos e réu em outra ação judicial.