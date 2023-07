SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a polêmicas envolvendo a amizade rompida entre a apresentadora Xuxa e a ex-paquita Andréa Sorvetão, o marido da ex-integrante do grupo, Conrado, gravou um vídeo para abordar a exclusão de sua esposa do documentário "Xuxa, o Documentário", disponível no Globoplay.

O documentário, que mergulha na vida e carreira da Rainha dos Baixinhos, deixou de contar com a participação de Andréa Sorvetão, mencionando-a apenas como uma das quatro primeiras paquitas. A decisão gerou polêmica e levou Conrado a se posicionar publicamente sobre o assunto.

No vídeo postado nas redes sociais, Conrado explicou que tem recebido diversas mensagens de pessoas questionando a exclusão dele e de Andréa do especial. Ele destacou a polarização política no Brasil e como a posição do casal, conhecido por manifestar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ter sido um fator na decisão de Xuxa.

"O Brasil vive um momento de divisão de opiniões, de esquerda e direita. A direita aceita muito mais o contrário. A esquerda não. A esquerda, se você não é do lado deles, você é contra eles e acabou. Eles agem dessa forma. É normal para eles isso...", desabafou Conrado.

Apesar da exclusão do documentário, Conrado ressaltou que o casal está seguindo em frente e focado em suas carreiras. Ele mencionou que Andréa já está planejando escrever sua própria biografia, e revelou que algumas pessoas já estão se aproximando dela para ajudá-la nessa empreitada.

"Agora, quando a Andréa quiser escrever a própria história dela, e já tem gente procurando ela. É evidente, você exclui a pessoa da própria história, alguém vai chegar e falar: 'quer escrever? eu te ajudo'. Aí vocês vão descobrir coisas pra caramba, vai ser muito interessante. Estamos super de boa com isso. É melhor estar do lado de Deus do que estar do lado do Rei", concluiu Conrado.