SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta, 30, revelou que a perda de sua virgindade foi em um decorrência de um abuso sexual sofrido na adolescência. A cantora abordou o assunto em entrevista ao podcast High Low, comandado pelo modelo Emily Ratajkowski.

"Quando eu era adolescente, eu passei por uma situação ruim, sofri um abuso, perdi a minha virgindade em um abuso", declarou.

Na entrevista, Anitta explicou que abordou o assunto publicamente no documentário sobre sua vida lançado pela Netflix após o assunto ter sido descoberta. Pressionada e com medo de que a história fosse publicizada, decidiu que ela mesma relataria o ocorrido.

"Abri isso no meu documentário porque isso foi descoberto. Com isso, tive que entender que tornaria público sem meu controle e eu pensei: eu nunca tinha dito para minha família'. Mas eu não queria que as pessoas soubessem disso por outra pessoa. Se fossem descobrir, que soubessem por mim", explicou.

Anitta afirmou que "odeia" ser ameaçada. "Se alguém vem me ameaçar, respondo e opto por fazer da minha maneira. É muito triste, e acho que isso tem a ver com minha personalidade. Quando me sinto pressionada, ao invés de me sentir ameaçada ou com medo, faço o oposto, escolho enfrentar. Sinto medo, claro, mas faço o que preciso mesmo com medo."

Por fim, Anitta admitiu que se sente desconfortável por compartilhar detalhes de sua vida nas redes sociais. A cantora disse que passou a se sentir "desprotegida, não só sobre segurança física, mas sobre energia".

"Parei de compartilhar exatamente as coisas que eu estava fazendo, mas sem deixar de compartilhar minha personalidade", completou.