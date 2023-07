SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização não governamental PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), reconhecida por sua atuação na defesa dos direitos dos animais, enviou uma carta direcionada a Ridley Scott, diretor responsável por "Gladiador 2", manifestando um protesto contra o suposto uso de animais nos sets de filmagem do longa-metragem. A informação foi divulgada pelo site TMZ, que publicou o documento na íntegra.

De acordo com o conteúdo da carta assinada por Lauren Thomasson, um dos diretores da PETA, a organização tem recebido relatos de que cavalos e macacos estão sendo "empregados" durante as filmagens em Malta, enfrentando condições adversas devido às altas temperaturas no local. Segundo a ONG, um dos cavalos já teria desmaiado em decorrência do calor intenso.

Em trechos da carta, a PETA ressalta a preocupação com o bem-estar dos animais utilizados na produção cinematográfica, especialmente em relação aos cavalos, citando o histórico de mortes desses animais na indústria do cinema e da televisão após sofrerem lesões durante as filmagens. A organização classifica o uso dos animais como "antiético" e demanda ações imediatas para evitar possíveis danos e perdas de vidas animais no set de filmagem de "Gladiador 2".

No que diz respeito aos macacos, a PETA salienta que eles são animais imprevisíveis e que, frequentemente, são arrancados de suas mães ainda jovens para serem utilizados em atividades desse tipo. A ONG pressiona o diretor Ridley Scott, bem como os atores envolvidos no filme, incluindo Pedro Pascal, Denzel Washington e Paul Mescal, a se posicionarem sobre o tema e a reconsiderarem a utilização de animais reais nas gravações.

A carta também menciona a greve do sindicato dos atores, informando que, apesar do movimento, a produção de "Gladiador 2" teria planos de dar continuidade às filmagens na próxima semana. Nesse sentido, a PETA solicita, de forma urgente, o cancelamento do uso de animais vivos no filme e pede um posicionamento imediato por parte da equipe de produção e do diretor.