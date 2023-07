RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Aniversariante do dia, Luísa Sonza, 25, ganhou declaração do affair, Chico Veiga, 27, mais conhecido como Chico Moedas, que expõe fotos raras do casal em rede social.

O amigo de Casimiro compartilhou diversos momentos íntimos, além de uma homenagem no dia do aniversário da cantora. Em uma publicação no Instagram, ele escreveu: "Hoje é o dia dela, que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer", começou.

Chico continua a declaração para a amada: "Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma benção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim. Chegou para dar cor, mesmo com sua estética de conde Drácula, movimento e vida", disse.

Ele afirmou que nunca achou que fosse possível conhecer a cantora. "Mas para você o impossível é só um detalhe a ser resolvido. Te quero todos os dias e te desejo para sempre. Te amo e volta logo que eu estou passando mal de saudade", finalizou.

QUEM É O NOVO AFFAIR?

Chico ganhou fama na Internet ao aparecer como colaborador nos vídeos de Casimiro, de quem é amigo. Ele participa de vários vídeos, mas principalmente nos "reacts" de casas luxuosas.

O influenciador ganhou destaque ao ser convidado do podcast Match - O Papo, apresentado por Valentina Bandeira, há cerca de 2 meses.

Chico se tornou um sucesso no TikTok. Foi quando chamou a atenção de Sonza, que comentou em um dos vídeos: "Gente, quem é ele?"

No podcast, ele contou que estava solteiro há 3 anos, após terminar um relacionamento de 9 anos.

Chico chegou a estudar administração e cinema, mas não concluiu nenhum dos cursos.