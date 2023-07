SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º vem aumentando a fortuna da família real britânica com aluguéis no Reino Unido. Segundo o New York Times, o monarca faturou £ 26,2 milhões (R$ 162,9 milhões na cotação atual) com o Ducado de Lancaster.

Com quase o tamanho de Washington D.C., a propriedade gera uma receita anual milionária - além de não exigir o pagamento de impostos corporativos. Contudo, de acordo com o jornal, o rei paga voluntariamente um valor não informado de imposto.

Herdado pelo rei Charles 3º após a morte de Elizabeth 2ª, o Ducado publicou seus primeiros registros, indicando uma renda maior que a rainha teve durante seu comando.

O aumento dos aluguéis e dos ganhos das propriedades comerciais estão contribuindo para os lucros do Ducado de Lancaster. A terra real é avaliada em US$ 1 bilhão (R$ 4,81 bilhões) e arrecada renda para quem ocupa o trono da monarquia.