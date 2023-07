SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Igor 3K, dono do podcast Flow, explicou que precisou dar explicar para patrocinadores a ida do então presidente Jair Bolsonaro (PL) ao programa.

Segundo o apresentador, a ida de Bolsonaro foi um "problemaço", mas ele insistiu por considerar relevante As declarações foram em entrevista ao podcast O Pod é Nosso, comandado por Carlos Alberto de Nóbrega.

"Foi um problemaço para mim ter o Bolsonaro lá [no Flow]. Explicar para patrocinador, marca. A minha sorte é que não tenho um monte de patrocinador no Flow, porque o cara para está lá comigo ele tem que entender o que eu estou fazendo. Não adianta você dizer que eu não vou convidar tal cara, porque eu vou convidar, e no máximo você vai sair, é isso que vai acontecer", explicou.

Igor disse que já abriu mão de um patrocínio milionário para ter um convidado em seu podcast: "Tem um mês que perdi um patrocínio de R$ 5,5 milhões porque levei um cara lá. Não estou nem aí [se compensou levá-lo para o podcast]. Na minha cabeça é assim: 'quem é você para me falar que eu vou levar ou não no meu programa, agora é que vou levar mesmo'".

Por fim, Igor 3K afirmou que não aceita que um convidado pague para ir o Flow porque isso limitará sua liberdade na condução da entrevista: "Não permito que pessoas paguem para está lá. Recentemente, recebi uma proposta de meio milhão [R$ 500 mil] para o cara sentar na minha mesa. Não tem essa conversa, não tem isso, porque vai destruir o que estou fazendo há cinco anos."