SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brigitte Bardot, 88, foi atendida por socorristas em sua casa em Saint-Tropez, na França, após enfrentar dificuldades para respirar.

A informação foi confirmada pelo marido de Bardot Bernard d'Ormale, ao noticiário local, Var-matin.

Ele chamou a situação de "distração respiratória". "Brigitte teve dificuldades para respirar por volta de 9h. [...] A respiração dela estava mais forte que o normal, mas ela não ficou inconsciente. Vamos chamar de um momento de 'distração respiratória'".

Bardot precisou de oxigênio e ela ficou sob observação dos socorristas por algum tempo.

D'Ormale culpou as altas temperaturas do verão europeu. "Como todas as pessoas de uma certa idade, ela já não aguenta o calor. Isso acontece aos 88 anos. Ela não pode fazer esforços desnecessários".

A atriz fez sucesso no cinema nos anos 50 e 60 e era tida como símbolo sexual. Nos anos 70, ela abandonou a carreira e passou a se dedicar à defesa dos direitos dos animais.