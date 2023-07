SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Margot Robbie teve que ralar muito antes de dar o pontapé inicial na carreira de atriz e, hoje, poder estrelar o filme "Barbie". A atriz de 33 anos conseguiu o primeiro papel nas telas aos 17 anos, na série australiana "Neighbours", após ligar insistentemente para o diretor.

O ano era 2008 e, para sua sorte, os diretores buscavam atrizes na sua faixa etária para interpretar a adolescente bissexual Donna Freedman. Antes de se tornar uma das atrizes mais bem pagas do mundo, Margot trabalhou em restaurantes, farmácias e limpando casas.

Em uma entrevista à revista Vanity Fair, em 2015, ela relatou que trabalhou em uma restaurante local quando tinha 10 anos para limpar talheres e cortar ingredientes. Aos 14, seu trabalho era em um bar, que ela o definiu como "nenhum pouco legal".

Na mesma entrevista, ela disse que já teve três trabalhos simultâneos para constantemente economizar dinheiro, a fim de se mudar para os Estados Unidos. Seu último trabalho antes de se tornar conhecida em "Neighbours" foi na franquia Subway.

"Eu era muito boa nisso. O segredo é cortar e distribuir tudo de uma maneira que cada mordida seja boa", disse ela à Vanity Fair. Seis meses depois, ela foi contratada para fazer uma propaganda para a rede e disse que recebeu 20 vezes mais do que montando sanduíches.

A estrela também enfrentou dificuldades nas relações familiares. Seu pai, Dougie Robbie, se separou de sua mãe Sarie Kessler quando a atriz era criança. Margot nunca falou muito sobre ele, mas é de conhecimento que eles não mantêm uma relação muito fraternal.

Questionada em 2016 pelo jornal Harper's Bazaar sobre quais características suas eram parecidas com as de Doug, ela disse: "Nenhuma, não sou nenhum pouco parecida com ele." No ano anterior, Lachlan Robbie, um dos irmãos da artista, fez uma postagem de Dia dos Pais ao genitor e escreveu: "Podemos não ser uma família normal, mas você nos deu educação e estava lá quando precisávamos."

A Vogue dos Estados Unidos afirmou em uma matéria que a casa de Margot tinha pouco luxo e apenas um banheiro para cinco pessoas.

O afastamento do pai também ficou explícito durante o casamento dela com o produtor britânico Tom Ackerley, em 2016, quando ela optou pela mãe para percorrer o caminho até o altar.