SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Petra Mattar, 29, anunciou na quarta (19) a criação de um novo perfil no Instagram, destinado apenas à divulgação de seu conteúdo na plataforma adulta Onlyfans.

A filha de Maurício Mattar já produzia conteúdo adulto, mas tinha dado uma pausa por causa de sua primeira gestação. "Eu só parei por conta da gravidez, nunca gostei do fato de sexualizar esse momento, acho que não combina", contou ela enquanto ainda estava grávida de Makai.

A influenciadora contou como funcionará a conta 18+ no Instagram e disse que aceitará todos os perfis, até os fakes. "Para não confundir o conteúdo, fiz um Instagram privado para divulgação do meu OnlyFans e com prévias no feed. O Instagram vai funcionar da seguinte forma: quem quiser ter acesso ao conteúdo do OnlyFans, pode assinar no próprio site (por cartão de crédito) ou terá a opção de receber o conteúdo pelo Close Friends do Instagram (pagamento por PIX)", explicou ela.

A moça finalizou lembrando que o novo perfil é destinado apenas para maiores, então de forma alguma aceitará menores de idade. "É um perfil para maiores de 18. Então por favor, menores não sigam", disse nos stories da rede social.