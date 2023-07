SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sambista Arlindo Cruz está internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, com pneumonia. Em boletim médico fornecido à reportagem, no fim da tarde desta quarta-feira (19), o hospital confirmou a internação e deu mais detalhes sobre o quadro do artista, que é considerado estável.

"A Casa de Saúde São José informa que o paciente Arlindo Cruz foi atendido na unidade no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro clínico atualmente é estável", diz o boletim.

Nos últimos anos, Cruz enfrenta sequelas após ter sofrido um AVC em 2017, enfrentando 17 cirurgias, de acordo com o jornal Extra.

Mesmo não conseguindo falar e andar, o artista ainda esboça reações quando ouve música. No Carnaval deste ano, a escola Império Serrano prestou uma homenagem às suas canções.