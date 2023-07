SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Havia uma aglomeração de pessoas vestidas com roupas rosa-choque, rosa-bebê e rosa-escuro nos arredores do cinema do shopping Eldorado, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (19). A multidão estava ali para assistir a "Barbie", o filme mais pink e pop do ano, que estreia com sessões à 0h01.

O Cinemark do shopping Eldorado exibe sessões de "Barbie" em seis salas diferentes, quase que simultaneamente. Foram vendidas centenas de ingressos, mas a empresa não divulga dados.

A espera para entrar nas salas foi marcada por nostalgia. Rosana Toth, de 54 anos, levou suas filhas e uma cunhada ao cinema com camisetas personalizadas que comprou para relembrar a infância delas.

"Eu não brinquei de Barbie. Na minha época nem tinha boneca. Mas elas, sim. É a Barbie que faz isso e aquilo, que voa, que tem asa, que assiste ao filme. Estamos aqui para recordar. Minha filha até hoje assiste aos desenhos."

A mulher estava em frente a uma réplica do Corvette cor-de-rosa, o carro clássico da Barbie, onde pessoas formavam fila para tirar foto. Havia ainda outros espaços instagramáveis, como uma caixa de boneca com tamanho de gente de verdade.

Foi surpreendente ver o shopping tão entupido de pessoas vestidas de rosa, diz Matheus Penteriche, de 21 anos, que foi ao cinema com a namorada. No dia em que se conheceram, pela internet, os dois assistiram a uma animação antiga da Barbie juntos, mas virtualmente, por meio de uma videochamada.

Ir à pré-estreia do live-action estrelado por Margot Robbie foi uma ideia dele. "Remete muito à infância, até para mim, como homem. Existe um apego emocional, independentemente do gênero", diz ele, acrescentando que nunca foi hostilizado por amigos ou familiares por gostar da boneca.

A fila para entrar nas salas começou a se formar 30 minutos antes da meia-noite. O filme começou à 0h11, sem aplausos nem gritos, mas com centenas de olhos grudados à tela.