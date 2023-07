SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia do filme da Barbie nesta quinta (20) levou a onda rosa a recantos inusitados do mundo do consumo e da presença em redes sociais.

Além das roupas, acessórios e artigos de decoração, a cor símbolo da boneca chegou também a comidas, lanchonetes, prédios e até mesmo a assistentes virtuais do varejo, contas oficiais de governos e ao transporte coletivo.

Parte da invasão rosa responde a centenas de parcerias fechadas pela Mattel, empresa mãe da linha de brinquedos, mas chega também por meio da adoção espontânea das cores e de termos já associados à divulgação do filme, como a "onda pink", o "barbiecore" e o "rosacore".

Em Salvador (BA), os tradicionais acarajé e bolinho de estudante ganharam a tonalidade rosada em um estabelecimento em Itapuã.

O pigmento não agradou a todos ?houve quem considerasse um desrespeito com a tradição do acarajé?, mas em suas redes, a proprietária, Adriana Ferreira, a Drica, avisou que seguirá com a "campanha Barbie" até o o dia 30 de julho. Nesta semana, a equipe que trabalha lá, assim, como os bolinhos, também vestem rosa.

Na Paraíba, em Campina Grande, uma pizzaria incluiu um achocolatado com morango na receita da massa e do recheio de sua pizza doce. Na divulgação de sua "pink pizza", a Imperial criou uma embalagem com o mesmo estilo do cartaz de divulgação do filme, com a personagem principal, interpretada no cinema por Margot Robbie a frente de um balão estilizado com textura que simula glitter cor de rosa.

Ao buscar o nome da atriz Margot Robie ou da boneca Barbie na ferramenta do Google, mais rosa: a tela do navegador recebe pequenos adereços na cor do momento e o nome do buscador também fica tingido.

A Lu, personagem virtual do Magazine Luiza, não apenas veste cor-de-rosa em seu avatar nas redes sociais, como também "esteve" na pré-estreia do filme em uma rede de cinemas. Nas redes, o perfil da Americanas também adotou a cor na quarta (19). "Ativando meu lado Barbie", escreveu.

Na capital paulista, o usuário da linha 4-amarela do Metrô poderá embarcar em um vagão rosa, onde a decoração interna estará dedicada às cores e aos personagens do filme. A linha 4 já fez outras ações do tipo, como na divulgação da série "Wandinha", produzida pelo Netflix.

Na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a pintura rosa cobre a parte externa do vagão ?a intervenção, entretanto é apenas digital. "É pedir demais um trem rosa e estofados rosa??", perguntou a empresa, em publicação no Instagram.

A SPTrans, que administra o transporte público urbano da capital paulista, também apelou à tecnologia para entrar na onda rosa e aplicou a cor em simulações divulgados na rede TikTok. Também via rede social, o perfil do Metrô de São Paulo fez piada com as tão esperadas estreias cinematográficas desta semana: além da musa cor-de-rosa, o filme Oppenheimer.

"Nesta semana estreiam dois filmes beeem diferentes: uma rivalidade maior do que Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera!", escreveu a empresa, no Twitter.

Quem também mergulhou na onda rosa foi a rede Burger King, que montou uma Barbieland ?uma loja toda na cor principal do filme, dentro e fora. A unidade especial fica na avenida Juscelino Kubitschek, 1.514, Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo, e foi inaugurada na quarta (19).

Além da parceira com a Mattel, a ação da rede de lanchonetes inclui também a Tintas Coral, que divulgou na véspera da estreia do filme o lançamento de uma linha de 14 cores respondendo à paleta de Barbie. Além das variações rosa, há tons de verde, amarelo e roxo.

Segundo o The Wall Street Journal, a Mattel negociou parcerias nos 18 meses que antecederam o lançamento do filme na expectativa de inundar o mercado de produtos Barbie.

A gerente da Mattel do Brasil, Valeria González, disse à reportagem que a companhia, desde a divulgação do trailer e do lançamento de produtos inspirados pelo filme, espera um grande reconhecimento da marca por meio da Barbie e da produção cinematográfica.

"Queremos que todos os fãs da marca aproveitem o dia mais cor-de-rosa do ano conosco, que será o 20 de julho."