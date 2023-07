SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nos últimos dias, você provavelmente viu que personalidades como Bruna Marquezine, os ex-BBBs Amanda e Cara de Sapato e até o casal Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), de "Vai na Fé" (Globo), apareceram em vídeos na badalada Times Square, a encruzilhada mais famosa do mundo, em Nova York.

Mas quer saber como figuras tão brasileiras foram parar lá? Basta pagar US$ 40 (cerca de R$ 191, na conversão atual) para aparecer por 15 segundos.

A oportunidade existe graças a uma iniciativa da companhia TSX Entertainment, que instalou um telão em uma das esquinas mais movimentadas da Times Square para exibir não anúncios comerciais, mas sim vídeos feitos por pessoas comuns, que pagam o valor para terem seus conteúdos exibidos lá por um breve período.

Foi assim que os vídeos foram parar na Times Square: fãs se reuniram e pagaram o valor para divulgarem seus queridinhos no badalado cruzamento de Nova York.

O telão está na fachada do TSX Broadway, um prédio de 46 andares que fica no coração da Times Square -próximo à tradicional escadaria onde fica a bilheteria para comprar ingressos para apresentações da Broadway. Por isso, está basicamente no lugar onde mais pessoas podem vê-lo.

Seleção dos vídeos é feita por pessoas e inteligência artificial, que analisam se os conteúdos enviados estão dentro das regras estabelecidas. Não são permitidos vídeos que tenham links para outros sites, QR codes, números de telefone, endereços, mensagens políticas ou religiosas e contéudos protegidos por copyright, além de nudez, violência, conteúdo ofensivo ou publicidade tradicional. Afinal, o objetivo não é ser um telão de anúncios, e sim de vídeos para pessoas que desejam ter seus literais 15 segundos de fama.