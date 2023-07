SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Felton, conhecido por dar vida ao icônico Draco Malfoy na saga "Harry Potter", surpreendeu os fãs ao fazer uma comparação divertida entre seu personagem e o famoso Ken interpretado por Ryan Gosling em "Barbie". A publicação feita nesta quarta-feira (19) registrou mais de 890 mil curtidas.

O ator britânico compartilhou uma montagem de fotos no Instagram, mostrando Draco ao lado do Ken, e brincou na legenda: "Estou meio p*to que eles nunca me ligaram de volta depois do meu teste. #SlytherKEN".

A nova produção de "Barbie" conta com a presença de Margot Robbie e Ryan Gosling, que dão vida às versões "tradicionais" da boneca e do boneco Ken, respectivamente. A direçãoé de Greta Gerwig, conhecida por seu trabalho em Adoráveis Mulheres e Lady Bird.