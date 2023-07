SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dora (Claudia Ohana) morreu no capítulo desta quinta-feira (20) de "Vai na Fé" (Globo). Mais uma vez, a novela das 19h se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, graças à delicadeza do momento: a personagem enfrentava um quadro intenso de câncer.

Em seus últimos minutos de vida, Dora estava rodeada pelo médico e por amigas, além da filha Lumiar (Carolina Dieckmann). "Te amo, mãe, sempre, mesmo quando disse que te odiava", afirmou a herdeira. A despedida foi completada pela leitura de um trecho do livro "A Morte é Um Dia Que Vale a Pena", de Ana Claudia Quintana Arantes. "Teremos que devolver o sopro vital que foi dado por Deus, seja qual for sua religião, e ele sairá pelo mesmo caminho que entrou", diz uma parte.

Mais cedo, no Encontro, Claudia Ohana falou afirmou que foi sentindo a debilitação de sua personagem aos poucos.

"Foi vindo aos poucos, ela foi adoecendo e, aos pouquinhos, eu fui ficando com falta de ar. Tudo que estava escrito no texto, eu ia seguindo. E eu me lembro que, já no final, eu entrava na gravação, no estúdio, e já ficava com um sono. Eu já ia entrando, abaixava toda a minha energia para viver aquilo", contou a atriz.