SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Servo, 37, é o grande campeão de A Grande Conquista, da Record. O cantor sertanejo garantiu o primeiro lugar no pódio com 35,60% dos votos e ganhou o prêmio de R$ 1 milhão.

Gabriel Roza ficou em segundo lugar, com 24,86% dos votos, e Natália Deodato foi a terceira colocada, com 21,59%. Vice-campeã do BBB 8 (Globo), Gyselle Soares amargou a quarta posição no jogo, com 17,95%.

Thiago Servo chegou sob desconfiança em A Grande Conquista. O cantor sertanejo esteve entre os participantes convidados de A Fazenda 8, em 2015, mas bateu o sino e desistiu do jogo com menos de um mês de confinamento, sob alegação de "saudades dos palcos".

Tanto é que Servo foi preterido pelo público de A Grande Conquista na votação que elegeu os dez nomes a irem direto para a mansão. Assim, o cantor venceu a concorrência de outros 69 participantes na vila para subir para a mansão e superou 8 zonas de risco (2 vezes na vila e 6 vezes na mansão) para levar o prêmio milionário.

Além de anunciar o campeão, a apresentadora Mariana Rios agradeceu aos 80 participantes que toparam entrar na primeira edição do reality show da Record. O jogo começou com 10 nomes escolhidos pelo público para ir à mansão, enquanto outros 70 participantes disputaram as outras 10 vagas restantes em um convívio intenso numa vila.

"Vocês enfrentaram tudo. Superaram os mais diversos obstáculos... A verdade é que vocês não mediram esforços para dar o melhor e vocês. O mais importante é que vocês encararam sem recuar. Somente hoje, um de vocês saem daqui campeão, mas vou falar do fundo do meu coração: vocês são gigantes. Vocês foram enormes porque conseguiram olhar para o inesperado sem medo e valeu a pena. Foi uma temporada de emoções, descobertas. Essa é a verdadeira grande conquista", declarou.

PÚBLICO DO UOL CONCORDA

O público do UOL concordou com a vitória de Thiago Servo na grande final da primeira temporada de A Grande Conquista.

Na enquete, o cantor sertanejo recebeu 44,37% da preferência dos nossos leitores para ficar com o prêmio de R$ 1 milhão.