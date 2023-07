SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tony Bennett morreu nesta sexta-feira (21), aos 96 anos. Ele estava em sua casa em Nova York, nos Estados Unidos, segundo comunicado de sua assessora enviado à Associated Press.

Ele foi diagnosticado com Alzheimer em 2016, mas não parou de se apresentar por mais cinco anos.

Confira algumas curiosidades sobre o músico:

Em 1944, aos 18 anos, Bennett foi convocado para Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Segundo a Variety, ele participou da libertação de um campo de concentração na Alemanha. Após o fim do conflito, cantou como integrante de uma banda das Forças Armadas.

O músico foi indicado ao Grammy 36 vezes -e levou 18 prêmios. Ele também ganhou dois prêmios Emmy.

Bennett tinha uma "resposta padrão" quando perguntado se já estava cansado de cantar "I Left My Heart in San Francisco": "Você se cansa de fazer amor?", dizia.

Além da música, era apaixonado por pintar. Ele chegou a desenhar Lady Gaga nua para a Vanity Fair, e o desenho foi leiloado por US$ 30 mil. As obras de Bennett foram exibidas em galerias como Smithsonian American Art Museum, em Washington.

Ele deixa uma fortuna estimada em US$ 200 milhões. O músico teve quatro filhos e quatro netos.

CARREIRA

Tony Bennett foi descrito por Frank Sinatra como o melhor cantor de pop no mundo. Com uma carreira que se estendeu por oito décadas, Bennett foi um dos mais famosos vocalistas de pop, showtunes e jazz.

Sua carreira começou em 1949, e nos anos 50 e 60 Tony Bennett foi um dos artistas mais famosos dos Estados Unidos. Nos anos seguintes, teve seu trabalho prejudicado pela dependência química e por problemas fiscais.

Na década de 90, Tony Bennett voltou a aparecer nas paradas musicais após seu filho Danny assumir a administração de sua obra. Desde então, ele fez colaborações com nomes como Amy Winehouse, Diana Krall, Christina Aguilera e Lady Gaga.

Tony odiava os dados que analisavam seu público. Ele acreditava que conseguiria tocar para a família inteira. Então eu lhe disse que, para fazer isso, ele precisava ir até eles. Danny Bennett em entrevista ao The New York Times em 1999.

A última aparição pública de Tony Bennett foi em agosto de 2021, quando se apresentou com Lady Gaga no Radio City Music Hall, em Nova York. No Grammy do ano passado, a cantora fez uma homenagem ao amigo:

Em 2007, aos 81, Tony explicou por que se recusava a se aposentar: "É como George Burns disse: 'Me aposentar para quê?' Você deve fazer o que você realmente gosta de fazer, o que você ama fazer, e continuar. Quanto mais você aprende, mais importante a vida se torna, e isso te faz viver mais", disse em conversa com Clint Eastwood publicada no jornal The Orange County Register em 2007.