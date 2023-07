SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diferença de mais de 60 anos de idade parece ter fortalecido a admiração que Tony Bennett e Lady Gaga, amigos e parceiros musicais, sentiam um pelo outro.

A relação de amizade entre a rainha do pop e o cantor, que morreu nesta sexta (21) aos 96 anos, se consolidou em 2011, quando ?olha a confiança? Gaga posou nua para Bennett. Ele, então com 85 anos, desenhou Gaga, 25, enquanto ela posava para a fotógrafa Annie Leibovitz. "Oh Tony! Ele é tão bonito que eu fico péssima que a mulher dele esteja por perto, porque ele é tão charmoso e um cavalheiro", disse ela, depois da sessão.

A foto de Leibovitz seria a capa da edição de janeiro de 2012 da revista Vanity Fair, e nela a cantora aparece lânguida, com um cigarro na mão. O desenho de Bennett foi colocado à venda no site de leilões Ebay, e todo o valor arrecadado foi destinado às entidades beneficentes dos artistas.

Naquele mesmo ano os dois gravaram uma versão de "Love is a Lamp", dando início a uma série de parceria profissionais, sempre com muito carinho envolvido. Em 2014, os amigos lançaram "Cheek to Cheek", em que cantavam clássicos do jazz. O álbum alcançou o topo das paradas da Billboard na primeira semana de vendas, com 131 mil cópias vendidas.

No ano seguinte, o cantor foi convidado para se apresentar no casamento de Gaga com o ator Taylor Kinney, mas ambos terminaram o noivado antes da cerimônia. Apesar do término, na ocasião o cantor já havia confirmado ao jornal New York Post que aceitava cantar para sua pupila.

Em 2016, o artista divulgou ao mundo o diagnóstico de Alzheimer. Cinco anos depois, em 2021, Gaga e Bennett lançaram mais um álbum de duetos, "Love for Sale", quando a doença já o afetava consideravelmente. Gaga ficou especialmente emocionada quando Bennett lembrou (e citou) seu nome em um evento. Ela compartilhou esse momento no programa 60 Minutes da CBS.

"Eu quero que as pessoas saibam que, se tem alguém que você ama com Alzheimer, há uma maneira de se comunicar e tocar uma magia no coração que ainda está lá. E eu acho que cabe a nós questionarmos por qual maneiras podemos incentivar esses sentimentos", disse.

Naquele evento, quando a pandemia dava sinais de arrefecimento, mas ainda era uma ameaça mundial, os dois se uniram em prol da saúde. Com acesso permitido apenas para vacinados contra a Covid-19, Tony Bennett e Lady Gaga fizeram história no Radio City Music Hall, em Nova York, com duas apresentações enquanto manifestantes contrários às vacinas protestavam do lado de fora.