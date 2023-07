SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Amaury Jr., 72, está fora da RedeTV!. Em comunicado à imprensa no início da tarde desta sexta-feira (21), o canal informa que ele não faz mais parte do canal, onde permaneceu, entre idas e voltas, por 21 anos.

Segundo trecho do informativo, o rompimento teria sido em comum acordo. "A RedeTV!, por sua vez, entendeu os novos anseios do apresentador em tomar frente de sua produtora com novos projetos e concomitantemente dedicar seu tempo à BraziTV em Orlando", diz.

A relação com a RedeTV! é de longa data. A primeira edição de seu Programa Amaury Jr. aconteceu em novembro de 2002. A atração, que sempre teve como ponto forte as entrevistas íntimas com famosos, ficou no ar até 2017, quando ele anunciou que iria para a Band.

O novo trabalho durou entre 2018 e 2019. Em fevereiro daquele ano, Amaury voltava à RedeTV!, onde ficou até este mês.