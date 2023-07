RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Tony Bennett, que morreu nesta sexta-feira (21), aos 96 anos, emplacou vários duetos nos últimos anos de carreira.

Sua parceria mais bem sucedida foi com Lady Gaga, com quem lançou dois álbuns: "Cheek to Cheek", de 2014, e "Love for Sale", de 2021, o último do cantor americano.

Gaga conta que ficou emocionada quando Bennett, que vivia com Alzheimer desde 2016, disse o nome dela durante a gravação do especial de TV da dupla, "One Last Time", de 2021. "Essa foi a primeira vez que o Tony disse meu nome em um bom tempo."

Veja, a seguir, alguns dos principais duetos da carreira do cantor.

*

"I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN", COM LADY GAGA

O clássico de Cole Porter está no disco de 2021 da dupla, "Love for Sale".

"BODY AND SOUL", COM AMY WINEHOUSE

Os cantores ganharam um Grammy de melhor performance de dupla/grupo pop pela versão desse standard do jazz de 1930, lançado no álbum "Duets II" (2011), de Bennett. Foi a última gravação de Amy Winehouse, que morreu em 2011.

"STRANGER IN PARADISE", COM ANDREA BOCELLI

A versão para a canção do musical "Kismet" (1953) com o tenor italiano também saiu em "Duets II".

"THE VERY THOUGHT OF YOU", COM ANA CAROLINA

A gravação da música de Ray Noble lançada em 1934 é parte do álbum "Viva Duets" (2012), em que Bennett canta ao lado de astros da música latina.

"SPEAK LOW", COM NORAH JONES

Outro standard do jazz, feito para o musical "One Touch of Venus" (1943), e lançado em "Duets II".

"THE WAY YOU LOOK TONIGHT", COM THALIA

A música, feita para o filme "Ritmo Louco", levou o Oscar de canção original em 1936. Nesta gravação, Bennett divide os vocais com a cantora mexicana, no álbum "Viva Duets".

"HOW DO YOU KEEP THE MUSIC PLAYING", COM ARETHA FRANKLIN

Os dois ícones do jazz se juntam em "Duets II" para interpretar a composição do francês Michel Legrand para o filme americano "Amigos Muito Íntimos" (1982).

"THE BEST IS YET TO COME", COM DIANA KRALL

Feita para Bennett por Cy Coleman e Carolyn Leigh em 1959, a música foi a última que Frank Sinatra cantou em público, em 1995. A versão abaixo é do álbum "Duets: An American Classic" (2006).

"IF I RULED THE WORLD", COM CÉLINE DION

No disco de duetos de 2006, Bennett cantou ainda "If I Ruled the World", canção que ele já havia consagrado nos anos 1950.