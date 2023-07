ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Como uma das medidas para reduzir os custos após um prejuízo de R$ 500 milhões na operação que teve em 2022, a Record decidiu acabar com o seu núcleo fixo de esporte. Foi essa a argumentação que a emissora deu para demitir grande parte de quem fazia a cobertura esportiva até o início da semana.

Os pouquíssimos que ficaram, como a apresentadora Mylena Ciribelli, agora passam a responder diretamente ao comando de Jornalismo. Para a transmissão do Campeonato Paulista, cujo contrato vai até 2025, a emissora fará um modelo parecido com o que vem sendo adotado pela Globo em diversas áreas, principalmente na dramaturgia: acordos "por obra", apenas durante o campeonato.

Uma prova disto é que Janice de Castro, repórter demitida no início da semana, foi chamada para atuar no ano que vem já nessa situação. Roberto Thomé, que foi contratado fixo por 21 anos, também foi convidado a retornar no novo modelo.

Vale ressaltar que a emissora já tem esse modelo de terceirização na dramaturgia, com suas novelas bíblicas que são realizadas pela produtora Casablanca; e em seus reality shows como A Fazenda e A Grande Conquista, feitos tecnicamente pela TeleImage.

Além de Mylena Ciribelli, o narrador Lucas Pereira segue na empresa. Entre os desligados, estão Georgios Theodorakopoulos, o Grego, que estava na Record desde 1992 e atualmente era o chefe do setor. Marcio de Castro, coordenador da cobertura do Campeonato Paulsita em 2023, foi outro que saiu.

Procurada para falar sobre o novo modelo no Esporte, a Record enviou o seguinte comunicado: "Todoa estavam lotados no departamento de jornalismo da Record TV. Toda equipe técnica e produção da transmissão do Paulistão é feita pelos organizadores do campeonato há dois anos".

DEMISSÕES NA RECORD

As demissões na Record começaram na segunda (17). Patricia Costa, apresentadora com 16 anos de empresa, foi desligada. Janine Borba, âncora que estava desde 2004, também saiu na última quarta-feira (19). Em nota, a TV afirmou que as saídas foram "necessárias" devido ao atual momento do mercado brasileiro.

Luiz Canário, diretor de apoio operacional do jornalismo da Record, também foi avisado que não era mais contratado ainda nesta manhã. Carmem Falcão, diretora de produtos multiplataformas, foi outra dispensada.

No Rio de Janeiro, Sylvestre Serrano, principal repórter da Record no estado, foi desligado. Adriana Oliveira, repórter local, e Adriana Rezende, repórter do Jornal da Record, também saíram. Esta última é conhecida também por ser prima do jornalista Marcelo Rezende (1954-2017), que foi apresentador do Cidade Alerta. A lista de cortes inclui o anão Marquinhos, antigo trunfo de audiência, contratado da empresa desde 2012.