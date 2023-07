SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Regina Braga, 77, sobe ao palco do Teatro Bravos com o espetáculo "São Paulo", nos dias 22, 23, 29 e 30 de julho, na capital paulista. As sessões extras foram abertas após o sucesso da última temporada da peça, que conta com a direção de Isabel Teixeira.

"A evidente paixão de Regina pela cidade de São Paulo é contagiante, conduz o fio narrativo e envolve completamente quem assiste ao espetáculo", conta a diretora, por meio de texto enviado à imprensa.

A peça apresenta "histórias encantadoras" sobre a metrópole. Da formação às transformações contemporâneas, a montagem mostra os encantos, mistérios e curiosidades da cidade.

Os depoimentos, que ganham vida por meio de músicas e textos, colocam São Paulo na posição de personagem principal do espetáculo. Tudo de forma leve, divertida e com boas doses de surpresa.

Regina divide o palco com outros artistas, como Xeina Barros (voz e percussão), Alfredo Castro (voz e percussão), Maik Oliveira (voz, cavaquinho e bandolim) e Gustavo de Medeiros e Guilherme Girardi (voz e violão).

Ideia do espetáculo nasceu a partir da leitura do livro "A Capital da Solidão", de Roberto Pompeu de Toledo. "A minha relação com a cidade mudou. Passou a ser mais amorosa, de afeto mesmo, buscando entender os lugares descritos no livro, como a força que existia na Liberdade", explica Regina.

SERVIÇO:

Espetáculo "São Paulo"

Onde: Teatro Bravos (Complexo Aché Cultural, Rua Coropés, 88, Pinheiros)

Ingressos: de R$ 25 a R$ 50