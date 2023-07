SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A recuperação de Jamie Foxx está completa. O ator retornou ao Instagram e já foi visto nas ruas e tietado por fãs que ficaram preocupados com seu problema de saúde, que o fez ficar três meses internado este ano.

Nesta semana, o ator voltou ao trabalho e filmou um comercial para a televisão. De acordo com o jornal TMZ, o artista fez a gravação na quarta-feira (19) no cassino Aria Resort, em Las Vegas. Para o anúncio, Foxx teve que ficar em cima de um carro de corrida semelhante ao usado em disputas de Fórmula 1.

Ainda segundo a publicação, a filmagem está prevista para ir ao ar antes do início da temporada da liga de futebol americano, prevista para começar em setembro.

Wayne Gretzky, um dos grandes jogadores de hóquei, se encontrou com o ator recentemente e fez uma postagem no Instagram em tom misterioso. "Muito bom estar em [Las] Vegas trabalhando com Jamie Foxx. Uma das melhores noites da minha vida com uma grande pessoa. Grandes coisas estão a caminho."

Recentemente, Foxx também foi visto passeando de barco em Chicago. A condição médica que sofreu nunca foi divulgada.