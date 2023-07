SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Barbie", que chegou ao cinema nesta quinta-feira (20), conseguiu o segundo maior público numa estreia brasileira desde 2014, quando as estreias passaram a acontecer nas quintas.

Com 1,2 milhão de pessoas comparecendo ao lançamento, o filme só fica atrás de "Vingadores: Ultimato", de 2019, que atraiu 1,6 milhões. Só no primeiro dia, "Barbie" arrecadou R$ 22 milhões no Brasil, R$ 8 milhões a menos do que o primeiro lugar. A informação é da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

Atrás de "Vingadores" e do filme da boneca, completam a lista das cinco estreias mais badaladas "Homem Aranha: Sem volta pra Casa" (2021), com pouco mais de 1 milhão de pessoas, "O Rei Leão" (2019), com 994 mil, e "Vingadores: Guerra Infinita" (2018), com 943 mil.