Uma briga de dois adolescentes resulta em uma rivalidade entre duas famílias de vizinhos, desencadeando uma série de eventos desastrosos. Com premissa a princípio simples, 'Os outros', nova série da Globoplay, é mais que um drama nacional.

Isso porque a trama se pauta na teoria do caos, onde uma situação isolada é capaz de desencadear vários acontecimentos além daquele em que se iniciou, como um verdadeiro

espectro que se multiplica em um caleidoscópio.

Mais que isso, a trama que inicia em um contexto limitado, à medida que se busca uma resolução de um conflito, a problemática toma proporções maiores, envolvendo várias histórias aparentemente isoladas, mas que se cruzam a medida dos acontecimentos.

E com um roteiro excepcional, a serie nos leva a uma experiência repleta de camadas de desenvolvimentos individuais de seus personagens, conectando o espectador às suas histórias dramáticas.

Para além disso, cada trama é muito bem desenvolvida e amarrada, criando a verdadeira teia que reafirma a teoria, quando um dilema pessoal consegue se firmar em uma relação íntima no quarto, passeia pelos corredores e atravessa vários blocos do condomínio onde a narrativa se passa.

Além de atuações convincentes, os personagens são muito bem conduzidos em uma direção e fotografia que permitem o espectador não só se envolver, mas experimentar a mesma tensão que a atmosfera e o ambiente em que a narrativa se constrói.

A série tem em seus 06 primeiros episódios, um desenvolvimento crescente e de abordagem íntima, conectando as histórias isoladas em um ambiente de guerra interna.

Em sua segunda parte, nos episódios 07 a 12, as histórias se expandem para uma ambientação externa, em que todas as cortinas (ou portas) se abrem, escancarando cada segredo guardado, nos levando a um desfecho impressionante e arrebatador.

'Os outros', sem dúvidas, é uma obra nacional magnífica e extraordinária, que se consolida não apenas entre os clássicos nacionais, mas que pode ser içada aos grandes seriados mundiais, que não só merece ser assistida, como minimamente premiada por sua originalidade e trajetória.

Nota: 9.8

Clayton Inacio da Silva é advogado empresarial e crítico de cinema. No campo jurídico, atua na esfera administrativa, cível e consumerista, além de elaboração e análise de contratos públicos e privados. Como crítico, analisa e cometa filmes de todos os gêneros, que são lançados no cinema e em plataforma de streaming, além de análises de séries, minisséries, animações e documentários, dando ao público uma pequena dimensão sobre a relevância de cada obra com foco em despertar o interesse pela arte e incentivando à cultura.