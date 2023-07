SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A abertura de uma nova loja de utensílios para o lar na zona oeste do Rio de Janeiro se transformou em uma grande confusão entre os clientes, nesta quinta-feira (20). Conforme vídeos que viralizaram nas redes sociais, a inauguração, que ocorreu às 10h, foi marcada por uma contagem regressiva e algumas cenas de guerra por produtos.

Os atrativos descontos, em especial uma vassoura a menos de R$ 3, despertaram o interesse dos consumidores. Os clipes mostram uma pilha dos itens coloridos de casa sendo rapidamente desfeita pelos clientes, que se aglomeravam e chegaram até a carregar várias unidades do produto ao mesmo tempo.

Em determinado momento, houve um empurra-empurra devido à demanda pelas promoções, com relatos de pessoas caindo no chão e até mesmo perdendo calçados no processo.

A cena, por vezes divertida para alguns internautas, também gerou preocupações, com questionamentos sobre a necessidade de tamanho alvoroço.