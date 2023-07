RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O tema é dos mais sensíveis para os japoneses, por isso a Toho-Towa, maior distribuidora de filmes de Hollywood do Japão ainda não ofereceu data de lançamento para o blockbuster americano 'Oppenheimer' no país.

O filme foca na vida pessoal do físico nova-iorquino Robert Oppenheimer (1904-1967), interpretado por Cillian Murphy, da série 'Peaky Blinders', mas retrata especialmente a atuação de Oppenheimer à frente do Projeto Manhattan, no qual ele trabalhou junto com outros cientistas para desenvolver a bomba atômica, durante a Segunda Guerra Mundial.

A mesma bomba que devastou duas cidades japonesas, em 1945. A primeira delas foi lançada em Hiroshima e matou mais de 70 mil pessoas. Três dias depois o alvo foi Nagasaki: mais 50 mil mortes. O número de mortos é controverso e varia entre 120 mil e mais de 200 mil.

Não é coincidência, portanto, que o Japão tenha colocado o filme em espera, mas ainda é cedo para afirmar que Oppenheimer será banido. O país costuma adiar os lançamentos de novos filmes de Hollywood por semanas ou até meses para avaliar sua popularidade e valor no mercado.