RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Se tem alguém que não pode reclamar da falta de trabalho, este alguém é Nicolas Prattes. Pouco depois de interpretar o injustiçado Diego de "Todas as Flores", ele volta ao ar em breve, como o jovem galã Miguel de "Fuzuê" (Globo), próxima novela das 19h.

Prattes, 26, vem emendando novelas e séries em sequência, e antes de sua atuação na trama densa de João Emanuel Carneiro, o ator gravou uma participação que ele define como "leve e deliciosa" no musical "Vicky e a Musa", de Rosane Svartman.

Ele lembra que recebeu o convite para interpretar Davi da série recém-lançada pela Globoplay alguns meses antes de gravar a trama de João Emanuel Carneiro. "Pensei em não aceitar o convite porque já estava com outros trabalhos engatilhados. Mas bastaram alguns minutos de conversa com a equipe da Rosane para eu mudar de ideia", diz.

"Fiquei encantado com personagem, um cara envolvente e de boa índole", conta Nicolas, que diz também ter pesado em sua decisão o ineditismo do programa. "Era a minha chance de participar de um momento histórico da Globoplay. É o primeiro musical da plataforma", anima-se o ator, que ficou em segundo lugar na primeira temporada do The Masked Singer Brasil em 2021, com a fantasia de Monstro.

A série musical que acaba de estrear na Globo fala, de forma lúdica, sobre o poder transformador da arte. "Vicky e a Musa" conta a história de Vicky (Cecília Chancez), estudante apaixonada por música e dança, que enfrenta as inseguranças típicas dos adolescentes.

Em "Fuzuê", Nicolas fará par romântico com a protagonista interpretada por Giovana Cordeiro e viverá ainda um romance cheio de conflitos com Marina Ruy Barbosa, a vilã. "Depois de ter mergulhado em 'Todas as Flores' é mais um respiro (risos). É a trama mais para o lado da comédia que já fiz", afirma.