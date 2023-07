RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ficou poucas horas no ar o vídeo em que o ex-presidente Michel Temer se 'transforma' em Ken, na onda do filme "Barbie", lançado no Brasil na última quinta (20). Na postagem, o ex-mandatário aparece como "Ken Temer", vestido de paletó rosa-choque, dentro de uma caixa de brinquedo.

Postado na noite deste sábado (22), ele foi apagado na manhã do domingo (23), quando já acumulava 2,9 milhões de visualizações. "Barbie-me-ei!!!", dizia o tuíte, uma referência ao uso de mesóclise característico de Temer. Ao longo do vídeo, o rosto do ex-presidente era inserido no lugar do de Ryan Gosling, de forma caricata. "Oi, Temer!", começa o áudio, que termina com um "até a próxima, Temer". Tudo isso ao som de Sou a Barbie Girl, da cantora Kelly Key.

Internautas reagiram ao tuíte com piadas, memes e críticas. "Isso tá mais para Saga Crepúsculo da terceira idade, mas eu gostei da atitude", escreveu um usuário. Outros comentários diziam que a esposa dele, Marcela Temer, que é loira, seria uma Barbie mais adequada.