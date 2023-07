SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina, nesta segunda-feira (24) agitou a torcida, que aguarda ansiosa pela primeira taça das mulheres no campeonato. Umas das torcedoras foi Gabi Fernandes.

A cantora fez uma declaração à jogadora Tamires, com quem namora há um ano. "Seu nome está marcado na história! Atravessei o mundo para te ver voando alto, para te ver brilhando! Entra e faz o que você sabe, o que você ama, o que você nasceu para fazer", escreveu. "Eu te amo! Estou pertinho, gritando alto por você e todas as meninas."

Além da postagem, ela acompanhou a goleada do time por quatro a zero contra o Panamá e tratou de afastar qualquer energia ruim com uma amuleto.

"Tem dois: um colar de olho de tigre que a Tata comprou antes de ir para a Copa. É uma pedra que dá proteção. E eu mandei para ela uma pulseirinha igual a essa que diz 'sou brasileiro' e é meio que uma forma de ligação nossa para mandar a minha energia positiva para ela."

Caso o Brasil se consagre campeão na disputa, Gabi já tem uma comemoração planejada: uma tatuagem.

"A minha promessa, se o Brasil for campeão, é tatuar uma estrela em alguma parte do meu corpo. Ainda não decidi qual parte, mas eu estou confiante que essa tatuagem vai sair."