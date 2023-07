SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Leny Andrade morreu na madrugada desta segunda-feira (24), aos 80 anos. A informação foi divulgada na página da artista no Instagram.

"A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno", diz o texto. "Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor. As informações do velório serão divulgadas em breve. A voz de Leny Andrade é eterna!"

Leny Andrade ficou como conhecida como uma importante intérprete de bossa nova e de jazz. Nascida no Rio de Janeiro, ela fez aula de piano clássico na infância, e cantava desde a adolescência.

A princípio influenciada pelas cantoras da era de ouro do rádio, Leny se destacou no Beco das Garrafas, clube noturno em Copacabana que foi um dos principais endereços para ouvir bossa nova e samba-jazz entre o fim dos anos 1950 e o começo da década seguinte.