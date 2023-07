SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marina Ruy Barbosa será Preciosa em "Fuzuê", próxima novela da faixa das sete na Globo. Longe das telas desde "O Sétimo Guardião", em 2019, a atriz prometeu uma "vilã icônica" para sua volta às novelas da Globo.

"Ela é realmente icônica. É uma vilã que é capaz de tudo. Mas ela tem esse tom cômico. Ela é um pouco fora do tom, até tem um certo exagero", disse a atriz na coletiva de imprensa da novela nesta segunda-feira (24). Preciosa é uma poderosa empresária, dona de uma joalheria, que recebe como herança do pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida.

Marina também ressaltou o estilo vaidoso e elegante da personagem, até na hora do aperto: "Ela está passando por um momento de falência, o que é mais divertido ainda na história. É uma vilã que gosta de poder, mas que, mesmo falida, não perde a pose".

Já Giovana Cordeiro interpreta Luna, que, após o sucesso em "Mar do Sertão", é sua primeira protagonista: "Acho que tudo que vivi antes me preparou para esse momento. Ser protagonista é uma enorme responsabilidade, me preparei com muitos filmes de investigação, para trazer para Luna respostas e a busca dela pela mãe. Ela é uma mulher muito corajosa, destemida, que enfrenta tudo para conseguir o que ela quer, ela tem muito otimismo, e isso me inspira, falar dessa alegria de viver".

Luna é uma garota que busca pistas sobre sua mãe, a explosiva Maria Navalha (Olívia Araújo), que desapareceu misteriosamente e foi vista pela última vez na loja Fuzuê. A jovem transforma o que seria lixo em arte, fazendo joias com matérias recicláveis e se opondo a Preciosa, de quem descobre ser meia-irmã.