SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda americana Evanescence anunciou nesta segunda-feira, 24, uma apresentação em São Paulo para o dia 21 de outubro, no Anhangabaú, na região central de São Paulo. A data veio após a marcação de apresentações em outras cidades brasileiras, como Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.

O show, que terá abertura da banda brasileira Ego Kill Talent, faz parte da turnê pela América do Sul do grupo e abraça vários momentos de sua carreira -como o álbum "Fallen", de 2003, que tem hits como "Bring Me To Life", "My Immortal" e "Going Under".

Os ingressos começam a ser vendidos na quarta-feira, 26, a partir das 10h, no site Eventim. Os valores partem de R$ 350, na pista e passam por R$ 650, no caso da pista premium.

Também há duas modalidades de ingressos VIP --o que é chamado de Evanescence Early Entry Package e custa R$ 1.385, inclui um ingresso premium, entrada antecipada no local do show, uma litografia autografada, dois itens de merchandising e acesso à lojinha da banda antes do púbIIco geral. O Evanescence Soundcheck Package, com ingresso no valor de R$ 2.143, dá acesso aos mesmos benefícios que o anterior e também acesso à passagem de show da banda.

EVANESCENCE EM SP

Quando 21/10

Onde Anhangabaú - Av. São João, s/n - Centro Histórico de São Paulo

Preço A partir de R$ 350

Link https://www.eventim.com.br/

Tags:

SP