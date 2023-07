SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após serem flagrados juntos no fim de semana, Tom Brady e supermodelo russa Irina Shayk foram apontados como casal. As imagens mostram os dois trocando carícias dentro do carro do jogador de futebol.

Segundo a revista Page Six, o ex-marido de Gisele Bündchen foi visto buscando a modelo no Hotel Bel-Air na tarde de sexta-feira (21) e, em seguida, levando-a até sua casa em Los Angeles, de onde ela só teria saído no dia seguinte.

Irina Shayk tem 37 anos, nasceu em Yemanzhelinsk, na Rússia, e é conhecida por suas aparições na "Sports Illustrated Swimsuit Issue" e por ser o rosto da marca de lingeries italiana Intimissimi. Ela namorou o jogador de futebol Cristiano Ronaldo de 2010 a 2015.

Além de CR7, Irina também teve um relacionamento de quatro anos com o ator Bradley Cooper, teve um breve romance com o rapper Kanye West, em 2021 e namorou o modelo brasileiro Arthur Sales por alguns meses em 2009. Em abril deste ano, foi vista com Leonardo DiCaprio em clima de romance.

Já Tom Brady não oficializou nenhum romance desde a separação de Gisele Bündchen em 2022.

As fotos viralizaram semanas após ele ter sido apontado como novo affair de Kim Kardashian, com quem se encontrou na festa do empresário Michael Rubin em 3 de julho, nos Hamptons. Mas ambos negaram qualquer romance.