ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O Goat, novo canal de esportes no streaming, fechou acordo nesta segunda-feira (24) para transmitir a Série C do Campeonato Brasileiro. O negócio foi feito com o Nosso Futebol, canal disponível na Claro e Sky e atual detentor dos direitos junto à CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Ao todo, o Goat fará dois jogos por rodada até o final da primeira fase, que termina no fim de agosto, segundo apurou a reportagem.

A partir de setembro, quando começa a fase de mata-mata da Série C, o Goat fará uma partida por fase até a final, marcada para o dia 12 de novembro. A primeira transmissão será no sábado (29), com a transmissão entre Operário-PR e Náutico-PE, às 16h (horário de Brasília). Na segunda (31), às 20h, o canal mostra Brusque-SC x São Bernardo-SP.

Além do Goat e do Nosso Futebol, a Série C é mostrada pelo streaming DAZN. A Record também mostra jogos fora de casa do Confiança-SE para o estado de Sergipe. O Goat está em plataformas gratuitas, principalmente no YouTube.

Este é o primeiro evento de futebol nacional comprado pelo Goat, que até então já tinha adquirido amistosos de times europeus, partidas das fases preliminares da Uefa Champions League e a NWSL, liga de futebol feminino dos Estados Unidos.

Antonio Tabet, que é sócio-fundador do Porta dos Fundos e já foi vice-presidente de comunicação do Flamengo, é um dos nomes à frente do Goat. O nome é uma referência à expressão "greatest of all time" (melhor de todos os tempos, em inglês). O termo se popularizou em modalidades esportivas para indicar um jogador que é o melhor da história em sua modalidade.