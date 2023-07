RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-marido de Simaria, Vicente Escrig, ficou surpreso com a pensão alimentícia determinada pela Justiça brasileira para seus dois filhos que ele tem com a cantora: R$ 34 mil. Ele afirmou não ter condições de pagar esse valor nem de visitar as crianças (Giovanna, 10, e Pawel, 7) duas vezes por mês, já que mora fora do Brasil. .

"Nunca vou deixar de passar grana para os meus filhos, mas dentro do que eu acho que deva ser pago. Você conhece alguma criança que consuma R$ 34 mil por mês?", questionou Vicente, que pretende lançar um livro expondo os conflitos financeiros do ex-casal.

"Posso ir para a cadeia, mas quero que as pessoas saibam detalhes da minha separação. Todos eles, inclusive os mais repugnantes", explicou durante a entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Vicente recordou que abandonou a carreira para acompanhar a vida artística de Simaria, que ainda não tem data para voltar aos palcos. Ele disse estar tentando recomeçar a vida profissional na área de marketing digital e admitiu também estar quebrado após a separação.

Antes do livro sobre a vida financeira ao lado da sertaneja, ele vai lançar nas próximas semanas outra publicação no qual conta os bastidores do seu casamento com a irmã de Simone Mendes. Ele antecipou o título da obra: "Até Que a Mentira Nos Separe".

"Não é uma vingança contra a Simaria, mas uma forma de contar a minha versão. Chega uma hora que você tem que se defender", declarou. "Quando a gente está namorando, é tudo paixão, tudo bonito", lembrou ironicamente Vicente. Como o processo contra a ex-mulher corre em segredo de Justiça, ele precisou usar nomes fictícios no seu primeiro livro, algo que deve se repetir na segunda publicação.