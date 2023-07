RIO DE JANEIRO, RJ (UOL//FOLHAPRESS) - A diretora de "Barbie", Greta Gerwig, explicou o final do filme que tem feito sucesso de bilheteria mundo afora. A cineasta destacou que a última fala de Barbie, interpretada por Margot Robbie, não foi à toa e tem um significado por trás.

CONTÉM SPOILERS A SEGUIR!

Na última cena, a Barbie, que já vivem no mundo real, vai a um consultório médico. No carro, ela se prepara e recebe apoio de Gloria (America Ferrera) e Sasha (Ariana Greenblatt). Pronta, ela sai do veículo e se direciona ao prédio. Ao chegar por lá, ela diz: "Gostaria de ver meu ginecologista". Logo, o filme se encerra e vai para os créditos.

"Eu sabia que queria terminar com uma piada do tipo queda de microfone, mas também acho muito emocionante. Quando eu era adolescente, me lembro de ter crescido e ter vergonha do meu corpo, e de me sentir envergonhada de uma forma que nem consigo descrever. Parecia que tudo tinha que ser escondido", explicou Greta ao USA Today.

Então, segundo ela, ver Margot como Barbie, interpretando uma simples ida ao ginecologista, despertou algumas sensações. "Com esse grande sorriso antigo no rosto, dizendo o que ela diz no final com tanta felicidade e alegria. Eu pensei, se eu posso dar às garotas aquela sensação de 'Barbie também faz isso', isso é engraçado e emocionante. Há tantas coisas assim ao longo do filme. Sempre foi sobre procurar a leviandade e o coração", disse.

A ida ao consultório médico ocorre depois que Barbie decidiu se aventurar no mundo real após enfrentar o patriarcado na Barbieland. Em vez de escolher ficar por lá, a boneca decide pela humanidade após ter a sensação de como é a vida humana.