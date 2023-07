SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carla Diaz e o deputado federal Felipe Becari (UNIÃO-SP) confirmaram o fim do relacionamento de quase dois anos nesta terça-feira (25). A atriz estava noiva desde novembro de 2022. O rompimento vinha sendo especulado nas redes há alguns dias.

"Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas famílias e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, me fechei no casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", escreveu ela.

Becari também se manifestou sobre o término: "O que um homem e uma mulher podem oferecer ao outro de mais bonito do que o simples e o verdadeiro? A exposição de um relacionamento ?público? impediu que nós mantivéssemos isso entre nós e, nos últimos dias, várias mentiras foram criadas e circularam nas redes sociais (...). Certamente, os próximos dias continuarão sendo de luta e um vazio".

Carla ainda agradeceu às mensagens de carinho e disse que essa seria sua única manifestação: "aos fãs, pessoas que acompanham e gostam de mim, obrigado pelo carinho e preocupação. Não falarei mais sobre esse assunto".

Felipe também agradeceu à amada pelos momentos vividos juntos: "te amei a cada segundo, desde o primeiro dia. Foram quase dois anos de tudo que já senti de mais forte, mais puro e mais intenso. Sem qualquer dúvida, desde o começo, nos entregamos e sentimos na pele o melhor que um amor verdadeiro poderia nos proporcionar.

Em maio deste ano, o casal foi denunciado no Ministério Público sobre o valor do anel de noivado e sobre como foi paga uma viagem realizada por ela para a Itália.