SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Elas por Elas", novela de 1982 escrita por Cassiano Gabus Mendes, ganhará um remake na faixa das 18h da Globo. Segundo a emissora, a nova versão, que está sendo desenvolvida por Thereza Falcão e Alessandro Marson, é uma releitura e vai apresentar uma série de mudanças com relação à trama original.

A trama substituirá "Amor Perfeito", atualmente em exibição, e se encaixa na nova onda de remakes que vem tomando conta da programação da Globo. Em 2022, a emissora recuperou "Pantanal", que fez sucesso na faixa das 21h, e, no momento, também prepara uma nova versão para "Renascer" -ambas com texto de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa (autor original das duas histórias).

Entre as principais novidades está o fato de ter uma atriz transexual em um papel de protagonista, algo inédito em novelas da Globo. Maria Clara Spinelli vai dar vida a Renée, que surpreenderá a quem a conhecia como Renê, ao aparecer como mulher após uma passagem de tempo de 25 anos.

Confira abaixo mais detalhes de "Elas por Elas".

ONDE COMEÇA 'ELAS POR ELAS'

Na nova versão, um curso de inglês é o local em que se cruzam as vidas de sete jovens, dando início a uma grande amizade. A partir daí, elas passam a dividir as dores e as alegrias desta fase da vida. Porém, após um fim de semana na praia, um triste acontecimento quebra esse laço e provoca um afastamento entre elas.

QUEM SÃO AS PROTAGONISTAS DE 'ELAS POR ELAS'

Após 25 anos, Lara (Deborah Secco) encontra uma foto antiga e tem a ideia de juntar o grupo novamente. Ela abre sua casa e recebe Adriana (Thalita Carauta), Carol (Karine Teles), Helena (Isabel Teixeira), Natália (Monica Iozzi), Renée (Maria Clara Spinelli) e Taís (Késia). O momento do reencontro, no entanto, vai trazer também grandes revelações e desenterrar mágoas que tinham ficado guardadas no passado.

QUEM É MÁRIO FOFOCA

Na versão original, um dos personagens de maior destaque foi Mário Fofoca. Interpretado por Luis Gustavo, o personagem ficou na memória do público com seu jeito atrapalhado e com seu visual marcado pelo terno quadriculado acompanhado de gravata colorida. Ela surgia na história para investigar a identidade da amante do marido de uma das mulheres da história.

Na nova versão, Mário Fofoca será vivido por Lázaro Ramos. "Uma dose de mistério que, é claro, caberá a mim solucionar. E farei isso com todos os que aparecerem -ou quase todos", diz o personagem, em comunicado divulgado pela Globo, sem dar mais detalhes da nova trama do investigador.

QUANDO ESTREIA 'ELAS POR ELAS'

"Elas por Elas" ainda não teve data de estreia confirmada pela Globo -a emissora diz apenas que isso ocorrerá em setembro deste ano. A nova versão é escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson (dupla de "Nos Tempos do Imperador" e "Novo Mundo"), com direção artística de Amora Mautner (de "A Dona do Pedaço") e direção de gênero de José Luiz Villamarim.

QUAL É A HISTÓRIA ORIGINAL DE 'ELAS POR ELAS'

Embora deva seguir outros caminhos, a nova versão começará de forma semelhante à obra criada por Cassiano Gabus Mendes nos anos 1980. A trama original contava a história de sete mulheres: Márcia (Eva Wilma), Helena (Aracy Balabanian), Adriana (Ester Góes), Wanda (Sandra Bréa), Carmem (Maria Helena Dias), Marlene (Mila Moreira) e Natália (Joana Fomm), colegas de escola que não se viam havia 20 anos. Márcia, a mais velha do grupo, decidia localizar as antigas amigas e, ao encontrar o paradeiro de cada uma, marcava uma reunião em sua casa para reuni-las novamente.