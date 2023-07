SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator mexicano Alfonso Iturralde morreu nesta terça-feira (25) aos 74 anos. Ele é conhecido pela participação na novela"Marimar" (1994), onde interpretou o vilão Renato Santibáñez. A causa da morte não foi revelada, mas, desde 2019, o artista enfrentava um câncer na próstata.

A Associação Nacional de Atores do México publicou uma homenagem nas redes sociais, em que lamenta a morte. "[Prestamos] As nossas condolências à sua família, amigos e colegas. Descanse em paz."

A trama mexicana que fez sucesso no SBT está disponível no Globoplay e, em 2022, o Ministério da Justiça reclassificou a faixa etária da obra para o público maior de 14 anos, por conter violência, droga lícita e linguagem imprópria.

Além do vilão, o artista também atuou em "Rebelde", "Querida Inimiga" (2008) e "A Força do Destino" (2011). A estreia na televisão foi em 1982 e a última produção em que atuou foi em "Like" (2018).

O artista deixa quatro filhos: Alpha, Serena, Adam e Danna.