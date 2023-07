RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Capitão do tetracampeonato conquistado em 1994, nos Estados Unidos, e ex-técnico da seleção brasileira entre 2006 e 2010 e, novamente, entre 2014 e 2016, Dunga mantém um projeto social chamado "Seleção do Bem". Nas noites frias do inverno no sul do Brasil, ele e um grupo de 20 pessoas distribuem agasalhos e refeições para moradores de rua em Porto Alegre.

Nesta segunda-feira (24), Dunga participou de uma ação do projeto e acabou sendo reconhecido por um torcedor do Internacional, clube onde iniciou a sua trajetória nas categorias de base. No vídeo, compartilhado pela página do projeto nas redes, o ex-atleta se emociona com o encontro.

"É você? Tu é o Dunga! Tu foi campeão e jogava no Inter. Nossa... Você lembra aquele gol de cabeça que você fez e salvou o Internacional da segunda divisão? E no Brasil bateu aquele pênalti contra a Itália na final do tetra? Me dá um abraço", disse o senhor

Dunga, que colocava chocolate quente nos copos, enquanto outra pessoa distribuía para os moradores de rua, parou a tarefa e deu um forte abraço no torcedor do seu clube de coração. Ele ainda pediu que o homem se alimentasse também com a refeição oferecida pela ação beneficente e, visivelmente, se emocionou com o carinho do morador de rua.