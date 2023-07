RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo, 40, em entrevista ao Gshow, revelou que Dado Dolabella irá contracenar, roteirizar e dirigir próximo trabalho de Wanessa, do projeto do álbum "Livre". Dividido em três atos, o trabalho vai destacar o processo de autoconhecimento que a cantora viveu recentemente. Dessa forma, cada clipe terá uma continuação da história. "Esse conteúdo que nós gravamos na Chapada é para o terceiro ato [que ainda vai ser lançado], não é para agora", disse a cantora.

"O Dado dirigiu, roteirizou e me ajudou a gravar essas cenas aqui. Para que a gente pudesse ter, não só para os clipes, mas conteúdos para as redes sociais. Foi tudo ele que fez, e temos ele contracenando também", continuou.

Segundo ela, todo o terceiro ato vai "se passar praticamente na natureza, nesse resultado final aí de liberdade".

A cantora já havia dado um spoiler sobre o trabalho em seu Instagram. "Dias super leves e incríveis para reenergizar", escreveu ela na rede social.

Não é a primeira vez que Dado contracena em clipes de Wanessa. O primeiro foi "O Amor Não Deixa", mas, em um papo com Pocah no TVZ deste ano, ela garantiu que não tinha nada com ele naquela época.

"Foi o primeiro clipe da vida (...) Foi muito gostoso, estava me realizando. Nessa época, não tinha nada [entre a gente]. Eu achava ele lindo.. mas tinha um namorado. Tinha feito uma capa da Toda Teen [revista] com o Dado... foi ali que a gente ficou mais amigo. A vida quis...", comentou ela.

À época, o ator também namorava. Os dois acabaram terminando seus respectivos relacionamentos e engataram um namoro.

Depois, eles estiveram juntos em "Apaixonada por Você", que se passava em uma festa de Carnaval. Na história, a artista procura o seu par romântico, que é representado por Dado fantasiado de anjo. Já neste ano, em junho, a cantora lançou o clipe "Fragmentos" com Dado atuando ao seu lado.

"Fragmentos é a percepção consciente e inconsciente de que eu tinha um grande amor guardado ali, a sete chaves, guardadinho no meu coração, mas eu entendia que não era o momento que eu ia viver essa história", contou.