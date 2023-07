SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Whoopi Goldberg, 67, chamou a atenção durante uma entrevista ao programa "The View", exibida pelo canal ABC, nesta terça-feira (25). Durante a conversa com as apresentações, ela exibiu um par de sapatos preenchidos com cabeças desmembradas de bonecas Barbie, incorporadas nas plataformas de seus saltos altíssimos.

Conforme o New York Post, os sapatos são os mesmos criados em 2013 pelo designer Jeffrey Campbell, que custavam cerca de US$ 265 (cerca de R$ 1,2 mil) na época. O par que Goldberg estava usando tem uma base de couro branco com um salto em cunha transparente, tornando as cabeças decapitadas das bonecas totalmente visíveis para qualquer pessoa.

De acordo com o site de vendas do modelo, os sapatos não eram uma colaboração oficial com a própria Mattel, pois a descrição nos sapatos dizia "cabeça de boneca" em vez de "cabeça da Barbie". "Olha, eu amo minha Barbie, ok?", disse Goldberg durante a entrevista, ao levantar a perna para mostrar os sapatos, entre risadas.

Não está claro se Goldberg comprou os sapatos em homenagem à tão esperada estreia de "Barbie" ou se ela os tinha em seu armário anteriormente. A artista aproveitou a presença no programa para rebater as críticas do conservador americano Ben Shapiro sobre o longa-metragem - ele afirma que o filme é "um lixo feminista raivoso".

"Fazemos filmes sobre todos os tipos de coisas: sobre pessoas que voam, bonecas que falam e andam", disse ela, em parte. "Eles abordam duas coisas: falam sobre o mundo real em que todos vivem e falam sobre o mundo da Barbie, e são duas coisas diferentes, e o objetivo é apenas fazer você pensar ou pausar."