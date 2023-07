SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois lançamentos que dominaram as salas de cinema na última semana, as redes de São Paulo recebem seis novos filmes nesta quinta-feira (27). Entre as estreias, está o nacional "Capitu e o Capítulo", que recria o clássico Dom Casmurro em uma montagem protagonizada por Mariana Ximenes.

Os cinemas também recebem "Mansão Mal-Assombrada", novo filme da Disney estrelado por Lakeith Stanfield, indicado ao Oscar por "Judas e o Messias Negro" em 2021, e Owen Wilson, que também tem uma indicação na maior premiação do cinema no currículo.

Confira a lista de filmes que estreiam nos cinemas de São Paulo nesta quinta-feira.

*

ALMA VIVA

A cada verão, Salomé retorna ao vilarejo de sua família nas montanhas portuguesas para passar as férias. Em uma das visitas, sua avó morre repentinamente. Enquanto os adultos entram em desespero por causa do funeral, a criança é assombrada pelo espírito da idosa, que era considerada uma bruxa. O longa foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e indicado em duas categorias do Festival de Cannes do ano passado.

Portugal, 2019.

Direção: Cristèle Alves Meira.

Com: Lua Michel, Ana Padrão e Jacqueline Corado.

14 anos

CAPITU E O CAPÍTULO

O filme se inspira livremente no clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. A produção explora a relação entre Capitu e Bentinho sem tentar responder ao debate literário que envolve a fidelidade da esposa. O cineasta Júlio Bressane, que dirige o longa, já assinou outra montagem cinematográfica de uma obra machadiana, o filme "Brás Cubas", rodado em 1985.

Brasil, 2021.

Direção: Júlio Bressane.

Com: Mariana Ximenes, Enrique Diaz e Vladimir Brichta.

14 anos

O CONVENTO

Após a misteriosa morte de um padre, sua irmã decide viajar até o convento onde ele vivia para descobrir o que realmente aconteceu. Sem confiar na versão oficial da Igreja, ela começa a investigar por conta própria e descobre uma trama envolvendo assassinatos, sacrilégios e a verdade sobre seu próprio passado.

Estados Unidos, 2022.

Direção: Christopher Smith.

Com: Jena Malone, Danny Huston e Ian Pirie.

16 anos

MANSÃO MAL-ASSOMBRADA

O novo longa da Disney mistura aventura, suspense e fantasia, Na trama, uma mãe e seu filho estão tentando começar uma nova vida e aproveitam a oportunidade de morar em uma mansão em Nova Orleans. Mas quando começam a vivenciar acontecimentos estranhos, decidem pedir a ajuda de uma equipe de especialistas em espíritos para livrar a casa de invasores sobrenaturais.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Justin Simien.

Com: Lakeith Stanfield, Owen Wilson e Tiffany Haddish.

12 anos

MISSÃO DE SOBREVIVÊNCIA

No longa de ação, o ator Tom Harris vive um agente secreto da CIA que está em uma missão no Oriente Médio. Depois de ter sua identidade revelada, ele se vê encurralado em um território hostil. Na tentativa de chegar a uma base em Kandahar, no Afeganistão, o agente precisa fugir, junto de seu tradutor, de forças de elite inimigas e de espiões internacionais.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Ric Roman Waugh.

Com: Ali Fazal, Gerard Butler e Bahador Foladi.

14 anos

ONDE FICA ESTA RUA? OU SEM ANTES NEM DEPOIS

O Documentário retrata a situação do bairro de Alvalade, em Lisboa, seis décadas depois da gravação de "Os Verdes Anos", um dos mais importantes filmes do cinema português, dirigido por Paulo Rocha em 1963. Na época, a região vivia um período de ascensão com a migração de pessoas do interior para o litoral.

Portugal, França, 2022.

Direção: João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata.

Classificação não informada