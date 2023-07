NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Um ambiente calmo e relaxado. Um lugar dedicado ao trabalho. Um espaço sem celulares e cadeiras, onde até ir ao banheiro é desencorajado. Todas essas descrições, contraditórias, valem para a mesma pergunta: como é trabalhar em um filme de Christopher Nolan?

As respostas vem de membros do elenco de "Oppenheimer", novo filme do diretor que chegou aos cinemas na última semana. Todos concordam que a experiência é diferente de outros sets de filmagem, dos que trabalham pela primeira vez até colaboradores de longa data do cineasta.

Do time de atores e atrizes, Cillian Murphy é quem tem maior experiência com Nolan. Protagonista da cinebiografia do criador da bomba atômica, J. Robert Oppenheimer, ele trabalhou com o diretor em outras cinco ocasiões, começando por "Batman Begins", de 2005. Para o ator irlandês, a eficiência do cineasta se destaca.

"As filmagens são inacreditáveis de tão calmas", afirma Murphy em conversa com jornalistas. "Não há exibicionismos, conversas inúteis, gente no telefone e mesmo uma hierarquia de acomodações para os atores. Você chega e trabalha."

O ator ainda declara que há sempre um estranhamento quando se compara a experiência com outras filmagens. Segundo ele, é muito fácil se sentir mimado depois de se trabalhar em uma produção de Nolan.

Robert Downey Jr. corrobora Murphy. O ator veterano, um iniciante no mundo do diretor, classifica a experiência como um método espartano.

"É uma forma de disciplina", diz. "Só porque é Hollywood não quer dizer que vamos trabalhar de uma maneira livre. Para alguns de nós, isso pode soar como um despertar bruto."

Ambos os atores confirmam que Nolan não gosta de deixar cadeiras pelo set de filmagens. A informação ganhou as redes sociais em 2020, quando a atriz Anne Hathaway -que trabalhou com diretor em "Interestelar", de 2014- disse em entrevista que a medida era instituída para evitar perda de tempo no set.

Sobre o assunto, Downey Jr. afirma que o diretor também desaprova quando alguém vai ao banheiro durante as filmagens. "Não é muito legal. Ele aceita, claro, mas você perdeu alguns pontos com ele", diz, em um leve tom de brincadeira.

Apesar dessa rigidez toda, Matt Damon declara que o clima é bastante casual na produção. "As filmagens são muito relaxantes, e acho que ele faz isso de propósito", diz o ator, que trabalha pela segunda vez com Nolan em "Oppenheimer" -a primeira foi em "Interestelar".

Segundo Emily Blunt, a sensação é de desarme. "Ele não quer que você pense que está fazendo um filme importante", afirma. A atriz diz ainda que o diretor dá poucas orientações na hora de filmar, o que deixa as gravações mais íntimas.

Mas Nolan também sabe ser exigente. Segundo, Cillian Murphy, o cineasta espera que o elenco encontre as próprias soluções para questões específicas de seus papéis.

"Eu lembro de uma passagem em 'Oppenheimer' em que tinha que falar em alemão, uma língua que não sabia, dentro de uma situação em que ensinava mecânica quântica", afirma o ator. "Cheguei a perguntar ao Chris [Nolan]: 'O que vamos fazer com o alemão dessa cena?'. Ele na hora me respondeu: 'Na verdade é o que você vai fazer sobre essa cena."

OPPENHEIMER

Quando Nos cinemas

Classificação 16 anos

Elenco Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Emily Blunt

Produção Estados Unidos, 2023

Direção Christopher Nolan